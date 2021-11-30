Месси обошёл Левандовского на 33 балла по итогам результатов голосования за «Золотой мяч»

Вчера, в понедельник, 29 ноября, в Париже (Франция) состоялась престижная ежегодная церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, обладателем которого в седьмой раз за карьеру стал 34-летний аргентинский форвард «Пари-Сен Жермен» Лионель Месси.

Согласно рейтингу, опубликованному в «твиттере» Squawka, аргентинец обошёл ближайшего преследователя в лице польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского на 33 балла – 613 против 580. Замкнул тройку лучших итальянский хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо (460).

Полностью распределение по баллам в топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси — 613. Роберт Левандовски — 580. Жоржиньо — 460. Карим Бензема — 239. Н’Голо Канте — 186. Криштиану Роналду — 178. Мохамед Салах — 121. Кевин Де Брёйне — 73. Килиан Мбаппе — 58. Джанлуиджи Доннарумма — 36.

Напомним, в 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.