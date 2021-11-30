Суарес вручал Месси 7-й «Золотой мяч», Зендея и Холланд посетили церемонию. Лучшие фото

Вчера, 29 ноября, в Париже (Франция) состоялась престижная ежегодная церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2021 года, обладателем которого стал нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Этот приз стал для Месси седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — Криштиану Роналду – 5 наград.

Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Замкнул тройку лучших итальянский хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо.

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Месси впервые выиграл трофей со сборной Аргентины – в составе национальной команды он стал обладателем Кубка Америки. Левандовски стал чемпионом Германии с «Баварией» и забил 41 мяч в Бундеслиге, побив рекорд Герда Мюллера. Жоржиньо со сборной Италии выиграл чемпионат Европы, а с «Челси» — Лигу чемпионов.

Лучшие кадры с церемонии вручения «Золотого мяча» — в фотоподборке «Чемпионата».