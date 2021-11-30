Силва ответил Полу Скоулзу, сказавшему, что Роналду легко справится с Тьяго

Защитник «Челси» Тьяго Силва отреагировал на высказывание бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза о нём.

Перед матчем 13-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «МЮ» (1:1) Скоулз выразил уверенность, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду «легко справится» с Силвой. После игры Тьяго прокомментировал слова Скоулза, написав в своём «твиттере»: «Для тех, кто больше не играет, всё всегда легко».

Португалец вышел на замену на 64-й минуте, но результативными действиями на отметился. В турнирной таблице АПЛ «Челси» занимает первое место, «Манчестер Юнайтед» — восьмое.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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