Бонек — о «Золотом мяче»: не понимаю, почему ругают Месси. Он ведь не сам себя выбрал

Президент футбольной федерации Польши, бывший футболист «Ювентуса» и «Ромы» Збигнев Бонек прокомментировал получение Лионелем Месси очередного «Золотого мяча».

«Во всей этой неразберихе я не понимаю, почему помои льются на Лионеля Месси. Он ведь не сам себя выбрал. Просто формула уже исчерпана, её нужно менять, это проблема организаторов премии», — написал Бонек в своём «твиттере».

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. А Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.