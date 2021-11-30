Статистический портал ECI: шансы «Зенита» на титул в РПЛ — 86%, «Спартака» — 0%

Санкт-петербургский «Зенит» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2021 с вероятностью 86,2%. Шансы московского «Динамо», которое занимает второе место в чемпионате, оцениваются в 9,7%. При этом «Спартак» уже лишился шансов на чемпионство. Соответствующие данные опубликовал статистический интернет-портал Euro Club Index, который оценивает текущую форму команд и их шансы на победу в том или ином соревновании.

Шансы клубов на победу в нынешнем розыгрыше РПЛ выглядят следующим образом:

Фото: Euroclubindex

Стоит отметить, что значения ECI рассчитываются на основе результатов матчей за несколько последних сезонов с использованием научных статистических методов. Влияние недавних матчей на результаты расчётов выше, чем влияние более старых. Алгоритм ECI построен таким образом, чтобы его предсказательная сила была максимальной, уверяют создатели индекса.

Напомним, «Зенит» продолжает уверенно лидировать в РПЛ. На счету санкт-петербургского клуба 36 очков. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 32 очка. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (28).