Мальдини — о Шевченко в «Дженоа»: он проявил храбрость. Шева — чемпион, и он это докажет

Директор «Милана» Паоло Мальдини поделился ожиданиями от матча с «Дженоа» (1 декабря) в чемпионате Италии. Генуэзский клуб недавно возглавил бывший партнёр Мальдини по «Милану» Андрей Шевченко.

«Шева проявил храбрость. Ему нравится эта работа, и он взялся за трудную задачу (спасти «Дженоа» от вылета. — Прим. «Чемпионата»).



Он чемпион, и он это докажет. Я поддерживаю его, но тоже всегда хочу побеждать, в этом суть спорта. Я хочу побеждать, даже когда играю в настольный теннис с братом.

Воспоминания об игре вместе с Шевой? Думаю, мы достигли вершины в Манчестере (в финале Лиги чемпионов 2003 года. — Прим. «Чемпионата»), когда он забил тот пенальти. Шевченко сумел адаптироваться. Он был потрясающим талантом, но со своими привычками. Он изменился и стал бомбардиром, которого мы все знаем», — цитирует Мальдини Football Italia.