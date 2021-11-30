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Жена Роберта Левандовского отреагировала на итоги голосования за «Золотой мяч»

Жена Роберта Левандовского отреагировала на итоги голосования за «Золотой мяч»
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Анна Левандовски, жена форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовского, отреагировала на итоги голосования за обладателя «Золотого мяча» 2021 года. Награда в седьмой раз досталась форварду «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси. Левандовский в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

«Моя любовь, для меня ты — лучший! Я всегда тобой горжусь. Люблю тебя», — написала Анна, обращаясь к Роберту.

Пост доступен в «инстаграме» Анны Левандовски

В активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В прошлом году церемония вручения награды не состоялась из-за пандемии коронавируса.

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