Клопп: если Левандовски не получил «Золотой мяч» в этот раз, то уже никогда не получит
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал Роберт Левандовски из «Баварии». Подопечный Клоппа Мохамед Салах по итогам голосования оказался на седьмом месте.
«Меня удивила позиция [Салаха]. За «Золотой мяч» голосуют журналисты. Если вы считаете, что он должен быть выше, то вам надо убедить в этом своих коллег! Мо должен быть выше, безусловно.
Награду можно всегда отдавать Лионелю Месси за его карьеру, но если Левандовски не получил её в этот раз, то уже никогда не получит», — приводит слова Клоппа Mirror.
Добавим, что Роберт Левандовски играл под руководством Клоппа за дортмундскую «Боруссию».
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