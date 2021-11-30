Клопп: если Левандовски не получил «Золотой мяч» в этот раз, то уже никогда не получит

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч» — 2021. Награду получил форвард «ПСЖ» Лионель Месси, вторым стал Роберт Левандовски из «Баварии». Подопечный Клоппа Мохамед Салах по итогам голосования оказался на седьмом месте.

«Меня удивила позиция [Салаха]. За «Золотой мяч» голосуют журналисты. Если вы считаете, что он должен быть выше, то вам надо убедить в этом своих коллег! Мо должен быть выше, безусловно.

Награду можно всегда отдавать Лионелю Месси за его карьеру, но если Левандовски не получил её в этот раз, то уже никогда не получит», — приводит слова Клоппа Mirror.

Добавим, что Роберт Левандовски играл под руководством Клоппа за дортмундскую «Боруссию».