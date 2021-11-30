Супруга Месси поздравила игрока с завоеванием «Золотого мяча»

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионеля Месси, поздравила футболиста с завоеванием «Золотого мяча» — 2021. Этот приз лучшему футболисту мира по итогам прошедшего года стал седьмым в копилке Месси.

«Поздравляю тебя, моя любовь! Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделять эти моменты с тобой. Мы любим тебя», — написала Рокуццо в своём «инстаграме», прикрепив совместное фото с Месси и детьми, сделанное на церемонии вручения «Золотого мяча».

Напомним, второе место в голосовании за право получить «Золотой мяч» — 2021 занял Роберт Левандовски из «Баварии». Третий – Жоржиньо из «Челси». За ним расположился форвард «Реала» Карим Бензема.

Португальский нападающий Криштиану Роналду занял лишь шестое место в общем рейтинге претендентов. Килиан Мбаппе, который считается главным молодым талантом в современном футболе, занял девятую строчку.