Главный тренер «Бёрнли» штрафует игроков, если они не приносят сладости в дни рождения

Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч ввёл в клубе необычный штраф. По данным Daily Mail, наставник штрафует тех игроков, которые не приносят угощения в свой день рождения.

На этой неделе нападающему Дуайту Макнилу исполнилось 22 года, и по дороге на тренировку он захватил с собой пирожные для одноклубников.

«У нас есть специалисты, которые всегда следят за нашим питанием. Мы каждый день взвешиваемся и постоянно измеряем уровень жира в организме, так что мы в порядке.

Единственное — ситуация меняется, когда у кого-то день рождения. Если ты не принесёшь угощения остальным ребятам в день рождения, тебя оштрафуют. На этой неделе я принёс несколько видов пирожных из пекарни, которая находится неподалёку», — сказал Макнил.

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Кристал Пэлас»:

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