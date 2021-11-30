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Матч «МЮ» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле из-за нового штамма коронавируса

Матч «МЮ» — «Янг Бойз» может пройти на нейтральном поле из-за нового штамма коронавируса
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», который должен состояться 8 декабря на домашнем стадионе английского клуба «Олд Траффорд», могут перенести на нейтральное поле, сообщает Sky Sports.

По информации источника, перенос связан с появлением нового омикрон-штамма коронавируса. В связи с этим Швейцария ввела ограничения на въезд в страну из Великобритании. Согласно им, любой приезжающий должен будет сдать тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин.

Представители «Янг Бойз» пытаются выяснить, потребуется ли 10-дневный карантин для игроков и персонала по их возвращении из Великобритании.

УЕФА сообщает, что находится в тесном контакте с Футбольной ассоциацией Англии, Швейцарской футбольной федерацией и соответствующими клубами.

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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