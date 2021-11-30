Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» обвинил Рашфорда и Марсьяля в лени

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер обвинил нападающих Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля в недостаточном усердии.
Паркер недоволен самоотдачей Рашфорда и Марсьяля и настаивает на том, что в стартовом составе должен выходить 20-летний Мейсон Гринвуд. Маркус Рашфорд пропустил начало сезона из-за травмы и всего трижды выходил в стартовом составе «МЮ» в АПЛ. У Марсьяля также есть проблемы с игровым временем – он лишь дважды попал в стартовый состав в чемпионате.
«Иногда случаются плохие игры, но, когда ты видишь игроков, которые не хотят усердно работать, тогда появляются вопросы. Марсьяль и Рашфорд не хотят работать», цитирует Паркера Daily Mail.
Пол Паркер выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1996 годы, проведя 105 матчей и забив 1 гол.
Видео ярких моментов встречи «Челси» — «Манчестер Юнайтед» доступно на «Чемпионате».
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