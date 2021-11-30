Маурисио Почеттино: Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу Лионеля Месси в голосовании «Золотого мяча».

«Месси абсолютно заслуженно выиграл «Золотой мяч». Конечно, игроки из других стран могут быть не согласны с этим. Но Месси заслужил «Золотой мяч», это точно», – цитирует специалиста RMC Sport.

Вчера нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место у Жоржиньо из «Челси».

Предыдущим обладателем «Золотого мяча» также является Месси, он получил его в 2019 году. В 2020 году приз не вручался из-за пандемии коронавируса.