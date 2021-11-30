«Ньюкасл» — «Норвич»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 30 ноября, состоится матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити». Встреча 14-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Норвич».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Эндрю Мэдли. Ему будут помогать ассистенты Скотт Леджер и Марк Скоулз. Резервный рефери – Тони Харрингтон.
«Норвич» набрал 9 очков в 13 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл» с 6 очками располагается на 20-м месте в таблице. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 30 очков в 13 встречах.
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