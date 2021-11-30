Антон Заболотный рассказал о встрече игроков сборной с Валерием Карпиным

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал о встрече игроков с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Встреча прошла хорошо! Почему игроки не общаются с прессой? Нам никто не запрещал. Всё, что обсуждали, останется между нами», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Первым соперником команды Валерия Карпина по стыковым матчам за право выйти на чемпионат мира стала национальная команда Польши. Игры стыкового турнира чемпионата мира в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Также сегодня определились потенциальные соперники команды Валерия Карпина по финалу отборочного цикла. Ими стали команды Швеции и Чехии.