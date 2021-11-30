«Боруссия» может купить Влаховича, если продаст Холанда

Сербский форвард Душан Влахович может покинуть итальянскую «Фиорентину» летом. Об этом сообщает «твиттер» Football Daily.



По информации источника, подписать игрока следующим летом захотят туринский «Ювентус», для которого это цель номер один и лондонский «Тоттенхэм». Дортмундская «Боруссия» также постарается купить серба, если продаст нападающего Эрлинга Холанда.



При этом подчеркивается, что зимой продажа Влаховича в Англию маловероятна, поскольку «Арсенал», предпринимавший шаги для этого трансфера, столкнулся в проблемами в переговорах с агентами игрока, а другие клубы не стремятся заключить сделку в январе.



В текущем сезоне 21-летний Влахович забил в Серии А 12 мячей за «Фиорентину».

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