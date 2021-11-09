«Ювентус» может подписать Ляказетта или Икарди, если Влахович не перейдёт в клуб

Руководство туринского «Ювентуса» планирует подписать других нападающих, если игрок «Фиорентины» Душан Влахович не перейдёт в клуб из Турина. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, «Ювентус» подготовил список альтернативных кандидатур на случай, если сделка по 21-летнему форварду сорвётся. В него вошли Мауро Икарди из французского «Пари Сен-Жермен», Дарвин Нуньес из португальской «Бенфики», Александр Ляказетт из лондонского «Арсенала», Антони Марсьяль из «Манчестер Юнайтед», Джанлука Скамакка из «Сассуоло» и Лоренцо Лукка из «Пизы»

Напомним, ранее сообщалось, что, помимо «зебр», в подписании сербского футболиста заинтересованы миланский «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм», который недавно возглавил Антонио Конте.