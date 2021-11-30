Иосифов забил в дебютном матче за «Вильярреал»

Российский полузащитник Никита Иосифов дебютировал за «Вильярреал» в официальном матче, выйдя на замену в игре 1/64 финала Кубка Испании с «Викторией».

20-летний российский хавбек появился на поле на 63-й минуте, а на 87-й забил свой первый мяч за основную команду, установив окончательный счёт в матче. «Вильярреал» вышел в следующий раунд Кубка Испании, одержав на выезде разгромную победу со счетом 8:0. До этого Иосифов отличался исключительно за второй состав команды.

Напомним, Иосифов подписал контракт с «Вильярреалом Б» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на пять лет. Как говорилось в сообщении пресс-службы жёлтых, Иосифов приехал, чтобы усилить атаку «Вильярреала Б» в новом сложном сезоне.