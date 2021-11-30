Гасперини продлит контракт с «Аталантой»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини продлит контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, «Аталанта» достигла соглашения с Гасперини. Новое соглашение 63-летнего специалиста с клубом из Бергамо будет рассчитано до июня 2024 года с возможностью продления ещё на сезон. О соглашении будет объявлено в ближайшее время.

Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер». В начале ноября текущего года Гасперини одержал 200-ю победу в карьере в Серии А в качестве главного тренера.

«Аталанта» в 15 встречах набрала 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.