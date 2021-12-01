Патрис Эвра высмеял решение France Football наградить Роберта Левандовского

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра вновь высказался по поводу прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в седьмой раз стал форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в голосовании занял второе место, третьим стал полузащитник «Челси» Жоржиньо. Поляк был удостоен награды в категории «Лучший нападающий года».

«Когда France Football приходится придумывать дерьмовые награды, чтобы люди были счастливы, а сами чувствуют себя виноватыми», — написал Эвра.

Пост доступен в «инстаграме» Патриса Эвра

Видеообзор матча 13-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:

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