Рафаэль Бенитес высказался перед матчем с «Ливерпулем»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль», высказался перед встречей команд в 14-м туре АПЛ.



«Думаю, фанаты меня знают. Они ценят всё, чего я добился с тем клубом, но также ценят и то, что сейчас я синий и хочу победить. Я постараюсь победить, набрать три очка», – сказал Бенитес.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Эвертон» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали 15 очков.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обзор матча «Брентфорд» — «Эвертон»

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