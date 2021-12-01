Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафаэль Бенитес высказался перед матчем с «Ливерпулем»

Рафаэль Бенитес высказался перед матчем с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес, ранее возглавлявший «Ливерпуль», высказался перед встречей команд в 14-м туре АПЛ.

«Думаю, фанаты меня знают. Они ценят всё, чего я добился с тем клубом, но также ценят и то, что сейчас я синий и хочу победить. Я постараюсь победить, набрать три очка», – сказал Бенитес.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Эвертон» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали 15 очков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обзор матча «Брентфорд» — «Эвертон»

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Антонио Конте рассказал о причинах, из-за которых он возглавил «Тоттенхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021