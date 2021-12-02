«Саутгемптон» и «Лестер» сыграли вничью со счётом 2:2 в матче чемпионата Англии

Сегодня, 2 декабря, завершался матч между «Саутгемптоном» и «Лестером». Противостояние закончилось со счётом 2:2.

На 3-й минуте счёт в игре открыл игрок «святых» Ян Беднарек. На 22-й минуте защитник «Лестера» Джонни Эванс сравнял счёт в игре. На 34-й минуте Че Адамс вывел хозяев вперёд. Однако уже через 15 минут полузащитник «лис» Джеймс Мэддисон сравнял счёт в игре – 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.