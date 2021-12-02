«Эвертон» — «Ливерпуль»: Салах оформил дубль

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимает «Ливерпуль». Игра в эти минуты проходит на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. К 66-й минуте счёт 3:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Ливерпуль».
На 64-й минуте нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте.
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«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Эвертон» находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Рафаэля Бенитеса набрали 15 очков.
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