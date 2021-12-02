«Челси» минимально обыграл «Уотфорд» и сохранил лидерство в чемпионате Англии

Сегодня, 2 декабря, завершался матч 14-го тура английской Премьер-лиги между «Уотфордом» и «Челси». Встреча проходила на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде (Англия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.
На 29-й минуте Маркос Алонсо с левого края вошёл в штрафную и сделал пас в центр, Кай Хаверц отдал дальше на Мэйсона Маунта, который без помех поразил ворота «Уотфорда».
На 44-й минуте хозяева совершили перехват и провели быструю атаку. Эммануэль Деннис вошёл в штрафную, качнул Антонио Рюдигера и пробил в дальний угол — мяч после рикошета влетел в сетку.
На 72-й минуте игрок синих Хаким Зиеш вывел гостей вперёд. Маркос Алонсо скинул мяч на левый край, Мэйсон Маунт забежал и прострелил в центр штрафной, а Зиеш опередил соперника и пробил точно под перекладину.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 14 играх национального первенства набрала 33 очка. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Уотфорд» — на 17-м месте в английском чемпионате. «Шершни» набрали 13 очков в английской Премьер-лиге.
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