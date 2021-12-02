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Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»

Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».

«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьёзная, но нам пришлось заменить его, и завтра у него будет обследование. Команда создавала моменты, но всегда трудно противостоять большой команде. Естественно, «Милан» давил очень сильно, и мы изучали, как создать им проблемы, мы действительно создавали моменты, но на данный момент «Милан» является очень сильным клубом», — приводит слова Шевченко со ссылкой на Football Italia.

«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 15 встречах набравший 36 очков.

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