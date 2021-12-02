Андрей Шевченко высказался о разгромном поражении «Дженоа» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в матче 15-го тура чемпионата Италии с «Миланом».
«У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что у Николо Ровеллы была проблема, и мы надеемся, что она несерьёзная, но нам пришлось заменить его, и завтра у него будет обследование. Команда создавала моменты, но всегда трудно противостоять большой команде. Естественно, «Милан» давил очень сильно, и мы изучали, как создать им проблемы, мы действительно создавали моменты, но на данный момент «Милан» является очень сильным клубом», — приводит слова Шевченко со ссылкой на Football Italia.
«Милан» набрал 35 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Дженоа» (10) — на 18-м месте. Лидером соревнований является «Наполи», в 15 встречах набравший 36 очков.
- 2 декабря 2021
-
03:21
-
03:01
-
02:44
-
02:19
-
01:20
-
01:16
-
01:10
-
01:01
-
00:56
-
00:55
-
00:44
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:37
-
00:27
-
00:24
-
00:23
-
00:02
- 1 декабря 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:46
-
23:46
-
23:40
-
23:30
-
23:22
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:55
-
22:53
-
22:39
-
22:27
-
22:26
-
22:24