«Зенит» готов продать Азмуна в «Лион» зимой и взять его в аренду

«Лион» не оставляет попыток приобрести нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает Le Quotidien du Sport.

По данным источника, сам «Зенит» согласен продать Азмуна в «Лион» в зимнее трансферное окно, но с условием взять его в аренду до конца сезона. Теперь сторонам нужно будет обсудить стоимость аренды иранского нападающего.

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». Контрактное соглашение Сердара с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца текущего сезона.

В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В сезоне-2021/2022 Азмун сыграл 14 матчей в РПЛ, забил 7 голов и отметился 1 результативной передачей. Также на его счету 1 гол в 4 матчах в Лиге чемпионов.