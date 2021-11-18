Топ-10 самых дорогих игроков РПЛ, которые летом могут стать свободными агентами

Приближается январь, а это означает, что игроки с истекающими летом контрактами смогут вести переговоры о переходах в другие клубы. В РПЛ есть немало топовых футболистов, чьи соглашения истекают летом 2022 года. И некоторые, вероятно, не будут продлены. А значит, клубы попытаются либо продать свои активы зимой (это нечастый сценарий, ведь покупателям проще забрать игрока через полгода бесплатно), либо сделать всё для продления. А пока выделяем топ-10 самых дорогих игроков РПЛ, которые оказались в такой ситуации.

1. Сердар Азмун («Зенит»), 26 лет. Стоимость — € 25 млн (здесь и далее — данные Transfermarkt)

Главный лот российского рынка сейчас нарасхват. С одной стороны, «Лион» забрасывает в прессу информацию, что готов подписать иранца в любой момент. С другой — скауты «Аталанты», которые тоже ждут отмашки к началу переговоров. Спокоен, вероятно, только сам Азмун. Он начал забивать и вообще возвращается к лучшей форме. Становится всё понятнее, что именно он – первая опция для Сергея Семака.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Летом проходила информация, что Азмун не будет продлевать контракт с клубом и зимой уйдёт свободным агентом. Однако, по данным «Чемпионата», в «Зените» сделают всё, чтобы этого не допустить. Сам Сердар хочет в Германию, но, если Питер даст ему хороший и длительный контракт, желание может измениться.

2. Самуэль Жиго («Спартак»), 28 лет. Стоимость — € 11 млн

Агент защитника ещё летом сообщил о семейных проблемах футболиста и нежелании продлевать соглашение. «Спартак» реагирует на это спокойно. Но, конечно, рассчитывает, что сможет переубедить игрока. Однако сделать это вряд ли удастся. Агент Марко Трабукки не так давно заявил «Чемпионату», что у Жиго есть варианты во Франции.

«Будь я Федуном, у меня были бы большие вопросы к менеджменту. Когда у игрока два года до конца контракта, ты либо его продлеваешь, либо продаёшь. Это старый закон рынка. Если он отказывается уходить, то сидит на скамейке. По моей информации, у Жиго есть несколько очень хороших предложений из Франции. Так что летом он, вероятно, уйдёт бесплатно», – сказал Трабукки.

Неделю назад появилась информация, что Жиго вообще не собирается дожидаться лета и уйдёт уже зимой. Возможно, «Спартак» получит хоть какие-то деньги за футболиста.

3. Артём Дзюба («Зенит»), 33 года. Стоимость — € 10 млн

У Дзюбы самая интересная ситуация. Базовая часть его контракта действует до лета 2022-го. Дальше автоматически может активироваться опция продления на один сезон. Но не до конца понятно, при каких условиях. Одни говорят, что ему нужно сыграть 70% времени от всех матчей, другие — что начать 70% матчей в стартовом составе. Пока Артём не может гарантировать себе ни первого, ни второго пункта, так что непонятно, что с ним будет летом.

При этом, даже если у него не получается автоматически продлить соглашение, «Зенит» готов к переговорам. Вероятно, даже заинтересован в этом. И с удовольствием оставил бы Дзюбу ещё на сезон, но на сильно меньшую зарплату. Сейчас она у него одна из самых больших в клубе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

4. Виктор Классон («Краснодар»), 29 лет. Стоимость — € 10 млн

Вероятно, это будет самое спокойное расставание следующего лета. Игрок, отдавший «Краснодару» 5 лет, спокойно перейдёт в другой клуб в качестве свободного агента. Либо также без скандалов уйдёт зимой за небольшую компенсацию. Классон заранее уведомил «Краснодар», что планирует сменить чемпионат. Речь, скорее всего, идёт о возвращении в Швецию.

5. Реми Кабелла («Краснодар»), 31 год. Стоимость — € 9 млн

Кабелла, с одной стороны, полезен на поле и даже стал лучшим игроком «Краснодара» в прошлом сезоне, но, судя по всему, в России он не чувствует себя счастливым. Все вы помните историю, когда в интервью французскому изданию игрок сообщил, что переезд в Россию был ошибкой. Потом он, естественно, отказался от этих слов. Однако вряд ли кто-то всерьёз думает, что Кабелла мечтает завершить здесь карьеру.

Уже была информация, что зимой его готовы забрать турецкие клубы, сам «Краснодар» при этом ведёт себя спокойно. Никаких сигналов к желанию продлить контракт.

6. Фёдор Смолов («Локомотив»), 31 год. Стоимость — € 8 млн

После возвращения из «Сельты» агент Смолова Герман Ткаченко красочно описывал стратегию развития карьеры Фёдора. После периода в «Локомотиве» игрок собирался вновь уехать в другой чемпионат. Например, в США, чтобы завершить там карьеру.

Но всё изменилось. Смолов в этом году неожиданно стал много забивать, и теперь уже сам «Локомотив» вряд ли хочет с ним просто так расставаться. Поэтому появляется информация, что зимой клуб продаст игрока и заработает на трансфере. Вариант с продлением соглашения ещё хотя бы на сезон, возможно, тоже есть в головах руководителей. Но, с другой стороны, по возрасту Фёдор не вписывается в концепцию развития клуба.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

7. Ярослав Ракицкий («Зенит»), 32 года. Стоимость — € 6 млн

Ракицкий хочет остаться в «Зените». Ради этого осенью скинул лишний вес и как мог старался маскировать косяки Деяна Ловрена. «Зенит» же рассчитывает купить на его позицию более молодого игрока с перспективой роста. Поэтому не исключено, что уже зимой, если Питер так и не сделает предложение, состоится трансфер игрока в другую команду. В Турции и в паре клубов РПЛ им точно интересуются.

8. Зелимхан Бакаев («Спартак»), 25 лет. Стоимость — € 5 млн

С полузащитником «Спартака» более простая ситуация: клуб сообщил, что готовит для игрока новый контракт. Вопрос лишь в том, согласится ли Бакаев на предложенные условия.

Сообщалось, что Бакаев хочет приличного увеличения зарплаты – до € 2 млн в год. Хотя официально это никем не подтверждалось. Плюс непонятно, какие клубы готовы его пригласить в случае срыва переговоров. Так что Зелимхану надо цепляться за надёжный вариант. Иначе всё может закончиться плохо.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

9. Магомед Оздоев («Зенит»), 29 лет. Стоимость — € 5 млн

Оздоев долго восстанавливался после травмы и уже вряд ли будет игроком стартового состава. И вряд ли «Зенит» захочет держать игрока с такой зарплатой на скамейке. Поэтому велика вероятность либо ухода Оздоева в зимнее трансферное окно, либо – летом в качестве свободного агента. Претендентов достаточно. Сообщалось, что Оздоева не прочь пригласить «Динамо».

10. Ильзат Ахметов (ЦСКА), 23 года. Стоимость – € 4 млн

Полузащитник ЦСКА, видимо, никуда не собирается уходить, несмотря на то что ещё весной клуб не был доволен его игрой. Но теперь всё нормализовалось. Березуцкий видит в Ахметове футболиста основы, а сам Ильзат чётко понимает, что вряд ли в любом другом месте получит столько доверия. Вероятно, в ближайшие месяцы стороны пообщаются и подпишут новый долгосрочный контракт.