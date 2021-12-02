Кэррик: Роналду не прессингует соперников? Возможно, это миф

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил на вопрос журналистов по поводу того, что нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду не вступает в прессинг во время игр.
«Роналду не прессингует соперников? Возможно, это миф. Возможно, это действительность. За годы своей карьеры он выступал за множество команд, которые играют по-разному. При этом он везде оставался успешным, продолжал забивать голы. Я уверен, что он продолжит забивать голы, в этом нет сомнений.
Игроки адаптируются, обладают разными навыками и стилями. «Манчестер Юнайтед» играет в разных стилях. У Ральфа Рангника потрясающий список заслуг за долгий период тренерской карьеры. Он добился хороших результатов, поэтому я уверен, что игроки с нетерпением ждут предстоящих дней и недель.
Моё временное тренерство в «МЮ»? Это был вызов, и мне он понравился. Вы никогда не знаете, какую роль может подарить вам судьба завтра. Это жизненный опыт. Вы должны пройти через это, чтобы извлечь уроки», — приводит слова Кэррика ESPN.
Напомним, сегодня, 2 декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало игры — в 23:15. В прошлом туре АПЛ «красные дьяволы» сыграли вничью с «Челси».
Видеообзор матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»:
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