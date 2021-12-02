«Зенит» проведёт предматчевое шоу перед игрой с «Челси»
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Петербургский «Зенит» анонсировал предматчевое шоу перед игрой с «Челси».
«Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА всех гостей «Газпром Арены» ждёт яркое предматчевое шоу и специальный «Фан-Променад» в английском стиле: викторина от Шерлока Холмса и хиты группы Queen на главной сцене, детское путешествие в Хогвартс, чаепитие с Безумным Шляпником и турниры по шахматам и крокету. Полная программа английских развлечений будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».
Напоминаем, игра с «Челси» состоится в среду, 8 декабря, и начнётся в 20:45 по петербургскому времени. Первое противостояние между этими командами завершилось со счётом 1:0 в пользу лондонцев.
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