«Зенит» проведёт предматчевое шоу перед игрой с «Челси»

Петербургский «Зенит» анонсировал предматчевое шоу перед игрой с «Челси».

«Перед заключительным матчем группового этапа Лиги чемпионов УЕФА всех гостей «Газпром Арены» ждёт яркое предматчевое шоу и специальный «Фан-Променад» в английском стиле: викторина от Шерлока Холмса и хиты группы Queen на главной сцене, детское путешествие в Хогвартс, чаепитие с Безумным Шляпником и турниры по шахматам и крокету. Полная программа английских развлечений будет опубликована дополнительно», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «Зенита».

Напоминаем, игра с «Челси» состоится в среду, 8 декабря, и начнётся в 20:45 по петербургскому времени. Первое противостояние между этими командами завершилось со счётом 1:0 в пользу лондонцев.