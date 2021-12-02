Азмун: выход в Лигу Европы — хороший результат для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун считает выход команды в Лигу Европы хорошим результатом. Российский клуб добился попадания в турнир благодаря третьему месту в группе H в Лиге чемпионов.
«Конечно, две команды, которые сыграют в следующем раунде Лиги чемпионов, на сегодняшний день сильнее нас. Так что выход «Зенита» в Лигу Европы тоже хороший результат. Надеюсь, в дальнейшем мы сможем играть в еврокубках лучше.
Самый качественный матч в этом сезоне Лиги чемпионов? Против таких команд, как «Ювентус» и «Челси», тяжело обороняться. Уровень их игроков очень высок, и в любом случае свой шанс они поймают. Мне сложно назвать матч, которым я абсолютно доволен», — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».
Последний матч в Лиге чемпионов нынешнего сезона «Зенит» проведёт 8 декабря с «Челси» дома.
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