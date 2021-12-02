Кирилл Новиков прокомментировал информацию о возможной работе в «Урале»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение на аналогичную должность в «Урале».



«Никто со мной из «Урала» не связывался. Не было ни одного сообщения», — цитирует Новикова «Спорт-экспресс».



40-летний Новиков тренирует «Нефтехимик» с января 2021-го. Команда занимает шестое место с 41 баллом в турнирной таблице ФНЛ.

Недавно состоялся матч «Урал» — «Сочи». На 34-й минуте «Урал» вышел вперёд, отличился полузащитник Рафал Аугустыняк. Но на 68-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа восстановил равновесие. А на 74-й минуте защитник гостей Матео Барач получил красную карточку. Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне команда с 13 очками идёт на последнем месте чемпионата России после 16 туров.