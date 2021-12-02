Кирилл Новиков прокомментировал информацию о возможной работе в «Урале»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал возможное назначение на аналогичную должность в «Урале».
«Никто со мной из «Урала» не связывался. Не было ни одного сообщения», — цитирует Новикова «Спорт-экспресс».
40-летний Новиков тренирует «Нефтехимик» с января 2021-го. Команда занимает шестое место с 41 баллом в турнирной таблице ФНЛ.
Недавно состоялся матч «Урал» — «Сочи». На 34-й минуте «Урал» вышел вперёд, отличился полузащитник Рафал Аугустыняк. Но на 68-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа восстановил равновесие. А на 74-й минуте защитник гостей Матео Барач получил красную карточку. Шалимов тренирует «Урал» с августа 2021 года. В нынешнем сезоне команда с 13 очками идёт на последнем месте чемпионата России после 16 туров.
- 3 декабря 2021
-
00:48
-
00:35
-
00:32
-
00:31
-
00:21
-
00:04
-
00:00
- 2 декабря 2021
-
23:58
-
23:49
-
23:34
-
23:31
-
23:10
-
22:58
-
22:39
-
22:28
-
22:15
-
22:07
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:40
-
21:28
-
21:03
-
20:51
-
20:49
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:57
-
19:55
-
19:45
-
19:28
-
19:11
-
19:00
-
18:40