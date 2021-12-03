Роналду – после победы над «Арсеналом»: некогда праздновать! Впереди долгий путь

36-летний португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после победы над лондонским «Арсеналом» (3:2) в матче 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором ему удалось оформить дубль.



«Мы уже настраиваемся на следующую игру, некогда праздновать! Сегодняшняя победа была очень важна для того, чтобы вернуться в нормальное русло, но впереди ещё долгий путь, пока мы не достигнем конечной цели… Поздравляю всех моих товарищей по команде, сегодня вечером отличное настроение! И отдельное спасибо нашим болельщикам, без вас мы бы не справились», — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Напомним, в игре с «Арсеналом» Роналду преодолел отметку в 800 забитых мячей за карьеру.

Второй мяч Роналду в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

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