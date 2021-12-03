«Атлетико Минейро» с Халком и Диего Костой стал чемпионом Бразилии впервые за 50 лет

Сегодня, 3 декабря, «Атлетико Минейро» встречался с клубом «Баия» в матче 32-го тура чемпионата Бразилии по футболу. Встреча проходила на поле стадиона «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре (Бразилия). По ходу матча «Баия» вела со счётом 2:0, но гол нападающего Халка и дубль Кено позволили «Атлетико Минейро» переломить ситуацию – 3:2.



За два матча до конца розыгрыша соревнований «Атлетико Минейро» набрал 81 очко и стал недосягаемым для преследователя. «Фламенго» (70) осталось провести всего лишь три встречи. «Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии по футболу во второй раз в своей истории. Впервые такой успех покорился команде в 1971 году. Напомним, в составе команды выступают бывший нападающий «Зенита» Халк и экс-форвард «Челси» Диего Коста.

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