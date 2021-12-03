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Рангник рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно

Рангник рассказал о планах «Манчестер Юнайтед» на зимнее трансферное окно
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Новоиспечённый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о стратегии на зимнее трансферное окно.

«У нас достаточно много игроков в составе. Думаю, мы обсудим с руководством зимние трансферы. Но это не лучшее время для приглашения новых игроков. Есть смысл покупать только тех игроков, которые повысят качество вашей команды. А зимой таких игроков трудно найти», — приводит слова Ральфа Рангника BBC.

Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона. Немецкий специалист уже решил все проблемы с документами и сможет вывести «красных дьяволов» в качестве тренера на ближайший матч АПЛ с «Кристал Пэлас», который состоится 5 декабря.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:2):

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