Рангник хочет видеть Вернера в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может сменить клуб. Об этом сообщает инсайдер Кристиан Фальк в своём «твиттере».

По информации журналиста, трансфер 25-летнего игрока в «Манчестер Юнайтед» летом хочет обсудить новый тренер манкунианцев Ральф Рангник.

Вернер в текущем сезоне провёл 11 матчей, в которых сумел три раза отметиться голом и отдать одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в € 55 млн. Вернер стал игроком «Челси» в июле 2020 года. Лондонцы заплатили за немецкого форварда «РБ Лейпциг» € 53 млн.

Ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды.