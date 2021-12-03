Ананко: до сих пор помню, что Путин сказал футболистам «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Ананко поделился воспоминаниями о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после чемпионства московского клуба в 2000 году.

Какое чемпионство лучше всего запомнил в «Спартаке»? 2000-го года. Нас награждали в Кремле, команду принимал Владимир Путин. Когда официальная часть закончилась и журналисты ушли, мы ещё немного посидели и пообщались с президентом. Он спрашивал, чем занимаются футболисты после карьеры. А затем сказал фразу, которую помню до сих пор и старался донести до футболистов, когда работал в «Спартаке»: «Вы, ребята, государственные люди. Вы должны быть в ответе за то, что делаете. Не только на поле, но и в жизни». Репутация — это очень важно. У того «Спартака» она была потрясающей. И посмотрите на нынешний «Спартак» и его репутацию. Слов нет», — приводит слова Ананко Sport24.