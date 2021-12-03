Кабелла может уйти из «Краснодара» в «Бешикташ»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла близок к переезду в Турцию. В услугах 31-летнего французского плеймейкера заинтересован «Бешикташ», информирует Fotomac.

Согласно сведениям источника, тренерский штаб «Бешикташа» недоволен выступлениями Алекса Тейшейры. Именно на место бразильца, который близок к уходу из клуба, и рассматривается кандидатура Кабелла.

Напомним, действующий контракт Реми Кабелла с «Краснодаром» истекает летом 2022 года.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Быки» набрали 25 очков в 16 турах. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (36). В тройке лидеров – «Динамо» (32) и «Сочи» (28).На четвёртом месте располагается «Локомотив» (25).