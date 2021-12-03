Кабелла может уйти из «Краснодара» в «Бешикташ»
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла близок к переезду в Турцию. В услугах 31-летнего французского плеймейкера заинтересован «Бешикташ», информирует Fotomac.
Согласно сведениям источника, тренерский штаб «Бешикташа» недоволен выступлениями Алекса Тейшейры. Именно на место бразильца, который близок к уходу из клуба, и рассматривается кандидатура Кабелла.
Напомним, действующий контракт Реми Кабелла с «Краснодаром» истекает летом 2022 года.
«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Быки» набрали 25 очков в 16 турах. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (36). В тройке лидеров – «Динамо» (32) и «Сочи» (28).На четвёртом месте располагается «Локомотив» (25).
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
15:55
-
15:51
-
15:28
-
15:27
-
15:15
-
15:05
-
14:55
-
14:55
-
14:53
-
14:24
-
14:10
-
14:01
-
13:48
-
13:45
-
13:43
-
13:40
-
13:32
-
13:30
-
13:27
-
13:23
-
13:20
-
13:09
-
13:01
-
12:49
-
12:42
-
12:30
-
12:19
-
12:08
-
11:47
-
11:42
-
11:39
-
11:32
-
11:28
-
11:08
-
11:02
Партнерский контент