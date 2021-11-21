Кабелла — лидер нынешнего сезона РПЛ по количеству передач под удар

Атакующий полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла отдал 40 передач под удар в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Француз является единоличным лидером розыгрыша чемпионата России по этому показателю, информирует OptaIvan в «Твиттере».

Стоит отметить, что Кабелла также лидирует в нынешнем сезоне РПЛ по количеству результативных передач. На его счету 5 голевых пасов – столько же у Арсена Захаряна из «Динамо» и Малкома из «Зенита».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Быки» набрали 24 очка в 15 турах. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит» (33). В тройке лидеров – «Сочи» (27) и «Динамо» (26). На четвёртом месте располагается «Локомотив» (25).