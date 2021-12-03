Агент Сафонов: Кокорин поедет в Эмираты. Не думаю, что он захочет возвращаться в Россию

Футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в России или одном из клубов из Объединённых Арабских Эмиратов.



«Кокорин поедет куда-то дальше: Эмираты и так далее. Не думаю, что он захочет возвращаться в Россию. Но не надо забывать, что в Катаре или Эмиратах невероятная жара, можно сдохнуть от неё. Кому бы он пригодился в России? Нужно смотреть, в каких он кондициях, может быть, он вообще разобранный, тогда он никому тут не поможет. А вот когда он в хорошей форме, он нормальный футболист», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Кокорин перешёл в «Фиорентину» из «Спартака». Контракт российского форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера составила € 4,5 млн. В сезоне-2020/2021 Александр принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Кокорин сыграл в четырёх матчах чемпионата Италии.