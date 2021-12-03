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Рамос пропустит ближайший матч «ПСЖ» в чемпионате Франции

Рамос пропустит ближайший матч «ПСЖ» в чемпионате Франции
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос испытывает мышечную усталость перед игрой 17-го тура французской Лиги 1 с «Лансом». Наставник парижского клуба Маурисио Почеттино заявил, что испанец не поможет команде в предстоящем матче. Его слова приводит football-espana.net.

35-летний Рамос стал игроком «ПСЖ» в июле 2021 года, перейдя в команду на правах свободного агента. Однако из-за травм дебютировал защитник лишь в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (3:1), проведя на поле все 90 минут. О сроках возвращения Рамоса в команду не сообщается.

Контракт с испанским футболистом был подписан до 2023 года. Ранее он выступал в составе мадридского «Реала» и «Севильи», воспитанником которой и является.

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