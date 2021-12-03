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Роналду: рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах

Роналду: рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал преодолённый рубеж в 800 забитых мячей за карьеру. Португальцу покорилась эта цифра в игре 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:2), в которой он оформил дубль.

«Рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах. Спасибо всем поклонникам за то, что всегда были рядом. 801 и счёт ещё продолжается. Давайте продолжим увеличивать это число и бить все возможные рекорды. Сделаем это вместе, я рассчитываю на каждого из вас», — написал Роналду в «Инстаграме».

36-летний Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн. В 11 матчах чемпионата Англии нападающий забил шесть голов и сделал две голевые передачи.

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