Роналду: рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал преодолённый рубеж в 800 забитых мячей за карьеру. Португальцу покорилась эта цифра в игре 14-го тура АПЛ с «Арсеналом» (3:2), в которой он оформил дубль.
«Рад стать первым футболистом, забившим более 800 голов в официальных матчах. Спасибо всем поклонникам за то, что всегда были рядом. 801 и счёт ещё продолжается. Давайте продолжим увеличивать это число и бить все возможные рекорды. Сделаем это вместе, я рассчитываю на каждого из вас», — написал Роналду в «Инстаграме».
36-летний Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из туринского «Ювентуса» за € 15 млн. В 11 матчах чемпионата Англии нападающий забил шесть голов и сделал две голевые передачи.
- 3 декабря 2021
-
22:00
-
21:49
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:35
-
21:27
-
21:20
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:43
-
20:34
-
20:31
-
20:25
-
20:16
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:36
-
19:32
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
19:03
-
18:51
-
18:46
-
18:39
-
18:32
-
18:19
-
17:55
-
17:54
-
17:44
-
17:31
-
17:25