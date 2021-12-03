Семак: о чём общались с Матюниным после матча? Ни о чём

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что не общался с арбитром Алексеем Матюниным после игры с «Ростовом» (2:2) в 17-м туре РПЛ.



«О чём общались с Матюниным после матча? Ни о чём», — рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

На 9-й минуте игры Дмитрий Полоз реализовал пенальти. Затем Николай Комличенко увеличил преимущество гостей. Игорь Калинин выиграл борьбу у Вендела на грани с фолом, дальше мяч пришёл к Комличенко, который оттеснил от себя Ярослава Ракицкого, после чего Николай пробил за шиворот вратарю.



На 31-й минуте хозяева сократили отставание в счёте. Ярослав Ракицкий исполнил мягкий заброс в штрафную, Далер Кузяев головой сделал скидку на Клаудиньо, который ударом с лёта направил мяч в дальнюю девятку. После этого Клаудиньо оформил дубль, реализовав пенальти.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ростов».