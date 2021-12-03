Комличенко — о своём голе «Зениту»: никакого фола близко не было, смотреть было нечего
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал забитый мяч в ворота «Зенита» (2:2) в игре 17-го тура РПЛ.
«Ничья с «Зенитом» в гостях это, конечно, неплохо, хотя с другой стороны, мы могли рассчитывать и на победу. И вели 2:0, и ещё были определённые моменты. Думаю, такой матч понравился болельщикам. Просмотр момента в эпизоде с моим голом? Честно говоря, не понимаю, о чём речь. Обычное единоборство защитника и нападающего. Два габаритных игрока вели борьбу, это футбол. Никакого фола близко не было, даже и говорить не о чем. Там и смотреть-то нечего было. Ну а дальше получилось хорошо пробить, удачно попал», — рассказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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