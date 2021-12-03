«Интер» — Кьеру: чемпиона узнают не только по тому, как он играет в футбол

«Интер» выразил поддержку защитнику «Милана» Симону Кьеру, выбывшему из-за травмы до конца сезона. Датчанин сегодня, 3 декабря, перенёс операцию на колене.

«Чемпиона узнают не только по тому, как он играет в футбол. Симон, возвращайся скорее. Ждем на «Сан-Сиро», чтобы ты получил заслуженные аплодисменты», — написала пресс-служба в «Твиттере».



32-летний Кьер недавно получил награду от президента УЕФА за действия, совершённые им во время матча чемпионата Европы с Финляндией. Датчанин одним из первых пытался помочь партнёру по команде Кристиану Эриксену, который упал на газон из-за проблем с сердцем. Кьер также успокаивал жену полузащитника «Интера».



В нынешнем сезоне Кьер выходил на поле в 14 матчах итальянской Серии А.