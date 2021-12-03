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Кьер пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Кьер пропустит остаток сезона из-за травмы колена
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Защитник «Милана» Симон Кьер больше не сыграет в нынешнем сезоне. Игрок перенёс операцию на колене, восстановление после которой займёт шесть месяцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Датский футболист повредил связки колена в игре с «Дженоа» в 15-м туре Серии А (3:0). Сегодня, 3 декабря, Кьер перенёс операцию, после которой будет восстанавливаться до конца нынешнего сезона.

32-летний Кьер стал игроком «Милана» в сентябре 2020 года, перейдя из «Севильи». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Контракт Кьера с миланским клубом истекает в 2024 году.

«Милан» с 35 очками в 15 турах занимает в чемпионате Италии второе место, отставая от лидера «Наполи» на одно очко.

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