Кьер пропустит остаток сезона из-за травмы колена

Защитник «Милана» Симон Кьер больше не сыграет в нынешнем сезоне. Игрок перенёс операцию на колене, восстановление после которой займёт шесть месяцев, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Датский футболист повредил связки колена в игре с «Дженоа» в 15-м туре Серии А (3:0). Сегодня, 3 декабря, Кьер перенёс операцию, после которой будет восстанавливаться до конца нынешнего сезона.
32-летний Кьер стал игроком «Милана» в сентябре 2020 года, перейдя из «Севильи». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, не отметившись результативными действиями. Контракт Кьера с миланским клубом истекает в 2024 году.
«Милан» с 35 очками в 15 турах занимает в чемпионате Италии второе место, отставая от лидера «Наполи» на одно очко.
- 3 декабря 2021
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