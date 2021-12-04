Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Берлинский «Унион» обыграл «РБ Лейпциг»

Берлинский «Унион» обыграл «РБ Лейпциг»
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, завершался матч 14-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «РБ Лейпцигом». Команды встречались на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Тайво Авонийи после паса Тимо Баумгартля. На 13-й минуте Кристофер Нкунку после результативной передачи Доминика Собослаи сравнял счёт. На 57-й минуте Тимо Баумгартль вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт — 2:1.

«РБ Лейпциг» (18) находится на восьмом месте в Бундеслиге, «Унион» (23) — на четвёртом.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 31 очко в 13 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 30 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает леверкузенский «Байер». «Фармацевты» набрали 24 очка в турнире. «Гройтер Фюрт», имеющий всего 1 очко, замыкает таблицу Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
03 декабря 2021, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Авонийи – 6'   1:1 Нкунку – 13'   2:1 Баумгартль – 57'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021