Берлинский «Унион» обыграл «РБ Лейпциг»

Сегодня, 4 декабря, завершался матч 14-го тура Бундеслиги между «Унионом» и «РБ Лейпцигом». Команды встречались на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине (Германия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 6-й минуте открыл Тайво Авонийи после паса Тимо Баумгартля. На 13-й минуте Кристофер Нкунку после результативной передачи Доминика Собослаи сравнял счёт. На 57-й минуте Тимо Баумгартль вывел хозяев вперёд, установив итоговый счёт — 2:1.

«РБ Лейпциг» (18) находится на восьмом месте в Бундеслиге, «Унион» (23) — на четвёртом.

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии. У команды Юлиана Нагельсмана 31 очко в 13 играх национального первенства. Дортмундская «Боруссия» с 30 очками расположилась на втором месте. Тройку лучших команд Германии замыкает леверкузенский «Байер». «Фармацевты» набрали 24 очка в турнире. «Гройтер Фюрт», имеющий всего 1 очко, замыкает таблицу Бундеслиги.