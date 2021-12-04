«ПСЖ» предложил «Ньюкаслу» трансфер Икарди
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Французский «ПСЖ» хочет продать нападающего Мауро Икарди. Парижане предлагают английскому «Ньюкаслу» приобрести права на аргентинца. Об этом сообщает Foot Mercato.
Контракт 28-летнего Икарди с французским клубом рассчитан до 2024 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 35 млн. В нынешнем сезоне футболист забил трижды в 12 матчах чемпионата Франции.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 с 41 очком. В ближайшем туре команда Маурисио Почеттино сыграет на выезде с «Лансом». Матч состоится сегодня, 4 декабря.
«Ньюкасл» в английской Премьер-лиге идёт на последнем месте с семью очками. Сегодня, 4 декабря, «сороки» встретятся с «Бёрнли» в 15-м туре чемпионата.
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