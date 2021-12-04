Луис Суарес: Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес рассказал, почему форвард «ПСЖ» Лионель Месси испытывает проблемы с адаптацией в новом коллективе.
«Мы общаемся практически каждый день, но всегда стараемся обходить все разговоры об ожиданиях, ведь мы футболисты и знаем, как нужно действовать в такие моменты. Мы говорим о матчах, о наших семьях. Месси сказал мне, что очень страдает, играя в таком холоде и под снегом. К тому, что там холодно, нужно привыкнуть. Это совершенно точно», – цитирует Суареса Onze Mondial со ссылкой на TNT Sports.
Недавно нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную личную награду в футболе занял нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Третье место – у Жоржиньо из «Челси».
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