«Милан» вновь интересуется возможностью приобретения Юмтити
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«Милан» возобновил интерес к защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити, сообщает Sport.es. В итальянском клубе хотели подписать игрока в летнее трансферное окно, но сделка сорвалась. Теперь команда попытается оформить переход футболиста зимой.
В «Барселоне» надеются, что француз определится со своим будущим в ближайшее время. Каталонцы не заинтересованы в продолжении сотрудничества с защитником и будут просить его перейти в другой клуб во время зимнего трансферного окна.
Француз в нынешнем сезоне не провёл за каталонцев ни одного официального матча. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
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