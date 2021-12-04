Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ахмат»: Мозес открыл счёт в матче после прицельного удара

«Спартак» — «Ахмат»: Мозес открыл счёт в матче после прицельного удара
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».

На 13-й минуте московская команда вышла вперёд. Михаил Игнатов перевёл атаку «Спартака» на чужую половину, далее Квинси Промес сделал пас на левый фланг, откуда Александр Соболев прострелил в центр штрафной. Оттуда Виктор Мозес уже исполнил прицельный удар — 1:0.

Грозненский «Ахмат» набрал 24 очка в 16 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Новость по теме
«Спартак» — «Ахмат»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021