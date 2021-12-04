«Спартак» — «Ахмат»: Мозес открыл счёт в матче после прицельного удара
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Сегодня, 4 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Ахмат». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Ахмат».
На 13-й минуте московская команда вышла вперёд. Михаил Игнатов перевёл атаку «Спартака» на чужую половину, далее Квинси Промес сделал пас на левый фланг, откуда Александр Соболев прострелил в центр штрафной. Оттуда Виктор Мозес уже исполнил прицельный удар — 1:0.
Грозненский «Ахмат» набрал 24 очка в 16 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (24) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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